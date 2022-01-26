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Россия намерена наращивать экспорт угля

Замминистра энергетики РФ Петр Бобылев сообщил, что экспорт угля по итогам 2021 года достиг рекордных значений

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия по итогам 2021 года достигла максимальных значений по экспорту угля и планирует в дальнейшем увеличивать поставки за рубеж. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Петр Бобылев в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".

"Россия занимает третье место на мировой арене по экспорту угля <...> и объемы экспорта мы планируем наращивать. Под это есть ряд международных договоренностей. Например, не так давно был подписан меморандум с Индией по увеличению поставок угля почти в пять раз на ближайшие десять лет. То есть с 6 млн тонн до 40 млн тонн. Подобные переговоры идут с коллегами из Китая", - рассказал он.

Бобылев подчеркнул, что экспорт угля по итогам 2021 года достиг рекордных значений.

Ранее глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что по итогам 2021 года экспорт угля из РФ достигнет 227 млн тонн.

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