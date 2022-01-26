Mastercard назвала причину снижения тарифов за прием карт для электронной коммерции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard снижает комиссии за прием карт к оплате для крупных маркетплейсов с 31 января 2022 года для стимулирования распространения удобных и безопасных способов оплаты. Об этом сообщили ТАСС в Mastercard.

"Рынок электронной коммерции активно развивается, и как пользователи, так и бизнес ценят удобство и безопасность цифровых платежей. Mastercard обновила программу межбанковских комиссий, продолжая стимулировать распространение и использование этих решений, чтобы каждый мог получать выгоду от удобных и безопасных способов оплаты", - прокомментировали в международной платежной системе решение снизить межбанковскую комиссию с 31 января 2022 года.

Ранее издание РБК со ссылкой на информационный бюллетень Mastercard сообщило, что эта международная платежная система вслед за Visa снизила комиссии за прием карт к оплате для крупных маркетплейсов - с 31 января 2022 г. межбанковская комиссия составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж в таких онлайн-магазинах, как Ozon, Wildberries, AliExpress и других. Какой оборот товаров должен быть у интернет-магазина, чтобы он мог воспользоваться сниженными комиссиями, не уточняется. По словам одного из собеседников издания, ранее для крупного онлайн-бизнеса такие спецтарифы отсутствовали. Тарифы будут действовать при оплате картами Mastercard и Maestro на сайте магазина.

Аналогичные льготные тарифы для электронной коммерции разработаны Visa осенью 2021 г. С 1 февраля льготная комиссия установлена в диапазоне от 1,2 до 1,5%, размер будет составляться в зависимости от объемов онлайн-продаж, стоимость комиссии будет определяться от способа платежа (Apple Pay, Samsung Pay и так далее).