Softline приобрела разработчика программного обеспечения MMTR Technology

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Компания Softline сообщила о приобретении компании - разработчика программного обеспечения (ПО) и приложений MMTR Technology Ltd. Об этом говорится в сообщении Softline.

"Softline сегодня объявляет о подписании соглашения о приобретении MMTR Technology. Сделка позволит Softline лучше предоставлять клиентам по всему миру навыки ведущих специалистов с развивающихся рынков, помогая удовлетворить постоянно растущий спрос на ИТ-специалистов в области разработки приложений, модернизации и тестирования", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Softline подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций разработчика интегрированных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе SoftClub (Scgroup Investments Limited).

Основатель и глава наблюдательного совета Softline Игорь Боровиков отметил, что эти сделки увеличат число инженеров-программистов в компании примерно до 2,5 тыс. "Это означает, что мы достигли 50% от нашего плана иметь 5 000 инженеров-программистов в ближайшем будущем ", - подчеркнул он.