МЭР: льготные кредиты ФОТ 3.0 помогли сохранить почти 650 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Льготные кредиты, выданные в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0, предполагающей кредитование под 3% годовых пострадавших предприятий, помогли сохранить почти 650 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ. Первый этап программы ФОТ 3.0 длился с 9 марта по 1 июля 2021 года, второй был запущен с 1 ноября.

"Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тыс. компаний и помогли сохранить около 650 тыс. рабочих мест", - сообщили в министерстве.

Общая сумма выданных бизнесу кредитов составила, по данным МЭР, 88,7 млрд рублей. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал ТАСС, что почти половина этих средств была получена компаниями, работающими в сфере общепита. "В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. Им выдано 41,5 млрд рублей", - сказал Решетников.

Еще 9,6 млрд рублей получили почти 4 тыс. компаний из сферы ремонта компьютеров и бытовой техники, уточнили в пресс-службе МЭР. Кроме того, около 7,8 млрд рублей получили 2 тыс. стоматологических клиник. В министерстве подчеркнули, что основными получателями поддержки стали микро и малые предприятия, доля которых в кредитном портфеле ФОТ 3.0 составила более 85%. Также в рамках программы около 300 кредитных соглашений на общую сумму 2,7 млрд рублей заключили социально ориентированные некоммерческие организации. Еще 13,5 тыс. компаний, взявших кредит на первом этапе ФОТ 3.0 летом прошлого года, получили снижение кредитной нагрузки за счет продления срока погашения кредита до одного года.

По данным Минэкономразвития, лидерами по объему оказанной предпринимателям поддержки на втором этапе ФОТ 3.0 стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

В МЭР также напомнили, что помимо льготного кредитования осенью прошлого года был запущен механизм "зонтичных" поручительств. "С его помощью малый и средний бизнес смог дополнительно привлечь свыше 25 млрд руб. Ожидается, что эта мера поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта МСП под кураторством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, поможет бизнесу получить к 2024 году не менее 600 млрд рублей финансирования", - сообщили в министерстве.

О программе

По итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в постановление кабмина от 27 февраля 2021 года № 279 были внесены изменения, направленные на возобновление заключения кредитных договоров по ФОТ 3.0 в период с 1 ноября по 30 декабря 2021 года, а также продление срока погашения кредита по программе с шести до 12 месяцев.

Заемщиками по ФОТ 3.0 могли стать субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) из числа заемщиков по программе ФОТ 2.0, осуществляющие деятельность в наименее восстановившихся отраслях, вновь созданные с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года субъекты МСП, также работающие в наименее восстановившихся отраслях, а также крупные предприятия из сфер общепита и культуры, из числа заемщиков по ФОТ 2.0.

Ставка для заемщика составляет 3%, срок кредита - не более 18 месяцев, из которых в течение первых шести месяцев не выплачиваются основной долг и проценты, в течение последующих 12 месяцев происходит погашение кредита, а также выплата процентов.