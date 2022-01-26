Средний размер выданных автокредитов обновил рекорд

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Средний размер выданных российскими банками автокредитов на новые авто и авто с пробегом обновил рекорд, достигнув в декабре 2021 года 1,28 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В декабре 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) вновь обновил рекорд, достигнув 1,28 млн рублей. Это на 4% больше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в ноябре 2021 года - 1,23 млн рублей), и на 28% больше, чем в декабре предыдущего года (1,00 млн рублей)", - указывает НБКИ.

В декабре 2021 года самый большой и рекордный средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов - лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,90 млн рублей). Среди других регионов с наибольшим средним чеком автокредитов - Московская область (1,55 млн рублей), Санкт-Петербург (1,47 млн рублей), Краснодарский край (1,39 млн рублей), а также Ленинградская область (1,34 млн рублей).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов (среди 30 регионов РФ - лидеров в автокредитовании), то по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года самый значительный рост показателя в декабре 2021 года продемонстрировали Кемеровская область (+44,3%), Удмуртская Республика (+38,6%), а также Саратовская (+38,2%), Волгоградская (+37,7%) и Омская (+34,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатель поднялся на 25,6% и 24,6% соответственно.

В НБКИ отмечают, что в 2021 году спрос на автокредиты был на довольно высоком уровне. При этом во второй половине года отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте среднего чека по автокредитам. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков.