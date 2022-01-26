Россия и Азербайджан вышли в 2021 году в объеме товарооборота на допандемический уровень

БАКУ, 26 января. /ТАСС/. Объем товарооборота между Россией и Азербайджаном по итогам 2021 года вышел на допандемический уровень. Об этом заявил в среду на пресс-конференции посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Согласно статистике российской стороны, по итогам 11 месяцев 2021 года объем товарооборота между Россией и Азербайджаном составил $2,9 млрд. Есть надежда, что по итогам 12 месяцев мы вернемся на уровень $3 млрд, который был зафиксирован в 2019 году. В любом случае это говорит о том, что мы возвращаемся на допандемический уровень", - сказал посол.

По его словам, общий объем российских инвестиций в азербайджанскую экономику составил $4,2 млрд.

Характеризуя двусторонние отношения в целом, Бочарников подчеркнул, что их динамика "находилась на должном уровне". "Тон задавался политическими контактами в первую очередь на высшем уровне", - добавил глава российского диппредставительства. Он сообщил, что в планах на 2022 год - политические контакты, проведение различных форумов. "Для этого есть поводы. В этом году предстоит 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, которое мы отметим целом рядом мероприятий с обеих сторон. Эта дата является очень удобным обстоятельством, чтобы придать дополнительную энергию двусторонним отношениям. Есть обширный план мероприятий. Уверен, что будут встречи на высшем уровне. Этот год ознаменуется заключением ряда соглашений в целом ряде областей", - отметил посол. Он также сообщил, что в 2022 году должно состояться юбилейное 20-е заседание межправкомиссии, которое пройдет в Азербайджане. Дипломат не стал конкретизировать даты проведения данных мероприятий, подчеркнув, что это будет зависеть от развития эпидемической ситуации, связанной с пандемией.