Ростехнадзора рассказал, когда "Листвяжная" может возобновить добычу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Добыча угля на шахте "Листвяжная" может быть восстановлена летом 2022 года, сейчас на шахте идет ликвидация последствий аварии.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе "круглого стола" на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".

"Сегодня на шахте ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Шахта заказала проект. Проектный институт, надеюсь, приступил к разработке этого проекта по восстановлению шахты "Листвяжная". Скорее всего, шахта сможет говорить о восстановлении добычи где-нибудь летом этого года", - сказал он.