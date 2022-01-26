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Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Ростехнадзора рассказал, когда "Листвяжная" может возобновить добычу

Заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин отметил, что работы возобновятся летом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Добыча угля на шахте "Листвяжная" может быть восстановлена летом 2022 года, сейчас на шахте идет ликвидация последствий аварии.

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Об этом сообщил заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе "круглого стола" на тему "Законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности ведения горных работ на предприятиях угольной отрасли".

"Сегодня на шахте ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Шахта заказала проект. Проектный институт, надеюсь, приступил к разработке этого проекта по восстановлению шахты "Листвяжная". Скорее всего, шахта сможет говорить о восстановлении добычи где-нибудь летом этого года", - сказал он.

 

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РоссияКемеровская областьРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
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