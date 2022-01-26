Курс гривны к доллару достиг четырехлетнего минимума

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 26 января на уровне 28,66 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В последний раз такой курс был четыре года назад. Нацбанк на среду повысил курс доллара сразу на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ключевой причиной всплеска спроса на валюту, указали в НБУ, остается "психологический фактор, связанный с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакцией на него со стороны участников рынка".

Курс доллара начал расти еще с середины ноября. Падение ускорилось 13 января, а к концу прошлой недели украинская валюта перешагнула отметку в 28 гривен за доллар, потеряв 2% за неделю и 2,7% с начала года.