{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курс гривны к доллару достиг четырехлетнего минимума

Курс составил 28,66 гривны за доллар

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 26 января на уровне 28,66 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В последний раз такой курс был четыре года назад. Нацбанк на среду повысил курс доллара сразу на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ключевой причиной всплеска спроса на валюту, указали в НБУ, остается "психологический фактор, связанный с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакцией на него со стороны участников рынка".

Курс доллара начал расти еще с середины ноября. Падение ускорилось 13 января, а к концу прошлой недели украинская валюта перешагнула отметку в 28 гривен за доллар, потеряв 2% за неделю и 2,7% с начала года.

Теги
Украина
Объем экспортных пошлин на Урале в 2021 году вырос более чем в 270 раз
Экспортные декларации в Уральском таможенном посту по итогам 2021 года составили 73%, на импорт пришлось 27%
Читать полностью