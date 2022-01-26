Росрыболовство: маркировка рыбных консервов позволит обезопасить потребителя

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Маркировка рыбных консервов позволит обезопасить потребителя, поскольку в этой категории много фальсификата. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

Как сообщалось ранее, пилотный проект по маркировке пищевой рыбной продукции может пройдет в России с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Эксперимент коснется консервированной рыбы и икры, а также других видов рыбной продукции в потребительской упаковке. Соответствующий проект постановлений правительства РФ опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Маркировка продукции в различных отраслях доказала свою эффективность в противодействии обороту нелегальной продукции, поэтому принято решение о ее расширении на рыбные консервы. В этой категории идет основная доля фальсификата, поэтому маркировка и прослеживаемость помогут обезопасить потребителя от опасных для здоровья товаров", - прокомментировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.

Глава ведомства отметил, что решение о внедрении маркировки поддержала Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной и пищевой продукции и все заинтересованные ведомства.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.