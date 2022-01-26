Объем экспортных пошлин на Урале в 2021 году вырос более чем в 270 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Сумма экспортных пошлин на Урале в 2021 году выросла более чем в 270 раз - со 100 млн до 27,4 млрд рублей. Рост связан с принятым правительством решением по введению экспортных пошлин в отношении черных и цветных металлов, а также лесоматериалов, сообщил в Уральском региональном центре ТАСС начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

"По итогам 2021 года сумма экспортных пошлин возросла больше чем в 270 раз. Если в 2020 году в федеральный бюджет было перечислено порядка 100 млн рублей, то, что касается экспортных пошлин, по итогам 2021 года это 27,4 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что изменение связано с тем, что правительство в 2021 году приняло решение по введению экспортных пошлин в отношении черных и цветных металлов, лесоматериалов.

Фролов добавил, что экспортные декларации в Уральском таможенном посту по итогам 2021 года составили 73%, на импорт пришлось 27%. Фискальные результаты в ходе таможенного контроля составили более 800 млн рублей - было зафиксировано в том числе 122 требования о корректировке тарифных преференций, почти 7 тыс. корректировок таможенной стоимости.

В Уральском федеральном округе находится производство крупнейших металлургических компаний страны: "Евраза", "Русала", НЛМК, ММК, Уральской горно-металлургической компании, Русской медной компании.

В России с августа до конца 2021 г. были введены пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Цель такого решения - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая рассчитывается в долларах за тонну.