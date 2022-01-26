Кредитор подал апелляцию на отказ в иске о банкротстве экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Геннадий Киреев, который в декабре обратился в суд для признания банкротом бывшего госсекретаря РСФСР, бывшего первого заместителя председателя правительства РФ Геннадия Бурбулиса из-за долга в 200 тыс. рублей, подал апелляцию на отказ в рассмотрении иска. Об этом сообщили в среду ТАСС в Арбитражном суде Свердловской области.

"Жалоба и материалы дела направлены в 17-й Арбитражный апелляционный суд. Жалоба на отказ [в принятии заявления]. Задолженность, судя по определению суда, была 200 тыс. рублей, а для принятия заявления сумма должна быть более 500 тыс. рублей", - сказали в суде.

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года, с 1991 года по 1992 год занимал в российском правительстве пост первого заместителя председателя, являлся ближайшим соратником первого президента РФ Бориса Ельцина. Был одним из участников подготовки Беловежского соглашения, подписанного 8 декабря 1991 года, которое оформило ликвидацию СССР.