Россия в 2021 году увеличила экспорт сельхозтехники на 39%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. РФ по итогам прошедшего года увеличила экспорт сельскохозяйственной техники на рекордные 39%, сообщил Минпромторг РФ.

"Экспорт отечественной техники и оборудования для сельского хозяйства в 2021 году составил 21 млрд рублей, что на 38,5% выше аналогичного показателя 2020 года и на 74,7% - показателя 2019 года", - говорится в сообщении министерства.

Как отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба министерства, поддержка государства помогла обеспечить экспортные поставки техники в Австралию, ОАЭ, Китай, Венгрию, Чехию, Польшу, Румынию, Сербию, Литву, Монголию, Казахстан, Молдавию, Белоруссию, Киргизию. "Российская продукция сельскохозяйственного машиностроения пользуется спросом и поставляется сегодня почти в 40 стран", - сказал он.

В частности, у экспортеров пользуется спросом механизм возмещения части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции, пояснило министерство.