ФАС: цена на препарат "Дельтиба" в РФ будет в 19 раз ниже установленной в других странах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала заявленную производителем "Р-Фарм" цену на противотуберкулезный препарат "Дельтиба", она будет в 19 раз ниже, чем в референтных странах. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Противотуберкулезный препарат "Дельтиба" в России будет стоить в 19 раз меньше, чем в референтных странах. Снижение стало возможным благодаря расширению перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Препарат относится к международному непатентованному наименованию деламанид, которое с 2022 года включено в этот перечень, пояснили в ФАС. Согласно данным из базы решений ведомства, цена на препарат "Дельтиба" составит 6 312,68 рубля за пачку.