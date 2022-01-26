Песков опроверг наличие призыва к бизнесменам Италии отказаться от встречи с Путиным

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных заявлений итальянского правительства с якобы рекомендациями бизнесменам не участвовать во встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в среду.

Ранее агентство Bloomberg и газета La Repubblica сообщили, что итальянское правительство якобы обращалось к Итало-российской торговой палате с рекомендацией не проводить встречу, а предпринимателям не принимать в ней участие.

"Газетные сообщения недорого стоят в наше время, мы с вами не слышали никаких официальных заявлений из правительства Италии на этот счет", - сказал Песков.

По словам Пескова, встреча Путина с итальянским бизнесом будет представительной, в ней примут участие 16 человек из ведущих компаний.

"У нас, действительно, из того, что изначально планировалось, у нас минус три человека, кто-то не смог, кто-то приболел, называть их не будем. Остальные все на месте, очень представительный состав, и встреча будет по расписанию", - продолжил представитель Кремля.

Ситуация на Украине и санкции

Встреча президента России с итальянским бизнесом не связана с происходящим вокруг Украины и санкциями против РФ, заявил Песков.

"Эти встречи носят регулярный характер, и не только с итальянскими [бизнесменами], но и с крупнейшим бизнесом из других стран. Это никак не связано с текущей ситуацией, это никак не связано ни с какими санкциями", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, встречу "никак не следует увязывать с тем, что сейчас происходит вокруг Украины".

Песков опроверг предположение, что Москва во время предстоящей встречи хочет заручиться поддержкой одного из крупнейших деловых партнеров в Европе на фоне санкций и эскалации ситуации вокруг Украины. "Нет, так сказать нельзя. Более того, это извращенное понимание работы", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

"Дело в том, что все равно жизнь продолжается, интересы бизнеса не исчезают", - указал представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что зарубежный бизнес "присутствует на российском рынке, у многих есть планы по расширению присутствия". "Осуществляется партнерство с российскими компаниями", - добавил Песков.

"Мы дорожим этим, и этим дорожат представители бизнеса, потому что представители бизнеса в данном случае не преследуют какие-то филантропические цели, они зарабатывают деньги. До тех пор, пока они зарабатывают деньги на российском рынке, им интересно вести такой разговор", - уверен представитель Кремля.

При этом Путин готов дать исчерпывающие объяснения, если кто-то из итальянских бизнесменов спросит на встрече в среду про нагнетание ситуации вокруг темы санкций, добавил Песков.

"Как правило, представители крупного зарубежного бизнеса используют эти встречи для того, чтобы задавать профильные вопросы. Они ставят любые вопросы без какой-то четкой повестки дня", - сказал Песков.

"Если кто-то из участников будет интересоваться этой ситуацией, мы знаем, что ситуация, к сожалению, оказывает негативное влияние на мировые рынки, конечно, я не сомневаюсь, что президент будет готов дать исчерпывающие объяснения", - продолжил он.