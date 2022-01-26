Песков заявил, что угрозы США заморозить активы не болезненны для политиков РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Угрозы США заморозить активы не болезненны для высших чиновников РФ, но политически деструктивны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что "не совсем владеющие темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов, банковских счетов, недвижимости представителей российского руководства, но это связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний".

"Дело в том, что по нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено. Поэтому такая постановка вопроса абсолютна не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства", - сказал Песков, отметив, что "политически это не болезненно, это деструктивно".

Представитель Кремля при этом подтвердил, что зарплату президент России Владимир Путин получает по-прежнему на счет в банке "Россия", который уже находится под санкциями. "Безусловно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом слова президента США Джо Байдена о возможных личных санкциях против Путина в случае эскалации на Украине Песков комментировать не стал. "Здесь суть комментария остается прежней, как и в случае с предыдущими заявлениями (о возможных санкциях США против России - прим. ТАСС). Здесь нечего добавить к тому, что было сказано по этой теме", - заявил представитель Кремля.

Ранее Песков в интервью телекомпании CNN заявлял о том, что предлагаемые в США санкции в отношении руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами.

Угрозы санкциями

Президент США Джо Байден во вторник заявил журналистам, что не исключает введение Вашингтоном персональных санкций против российского лидера Владимира Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину. Байден добавил, что "четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции". Кроме того, американский лидер не исключил наращивания присутствия НАТО на восточном фланге, в том числе в Польше и Румынии.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом внесла в верхнюю палату американского законодательного органа свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года".

Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.