"Аэрофлот" скорректировал время вылета четырех рейсов между Москвой и Стамбулом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" внесла изменения на 26 января в расписание рейсов SU2130, SU2131, SU2138 и SU2139, которые следуют по маршруту Москва - Стамбул. Об этом в среду сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что изменено время вылета рейсов на более позднее. Так, SU2130 по скорректированному времени вылетит из Шереметьево в Стамбул в 18:00 мск, вылет SU2131 из Стамбула в Шереметьево запланирован на 23:55 (время совпадает с московским), вылет SU2138 из Шереметьево в Стамбул состоится в 19:00 мск, рейс SU2139 из Стамбула в Шереметьево перенесен на 0:40 мск.

Вывоз пассажиров планируется осуществить на ближайших рейсах, которые будут выполнены на воздушных судах большей вместимости - Airbus A330, уточняется в сообщении "Аэрофлота".

Пассажиры, прибывшие на регистрацию в аэропорты вылета, обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Пассажиры задержанных и отмененных рейсов размещены в гостинице, сообщает авиаперевозчик.

Сильный снегопад в Стамбуле начался 21 января. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. Вчера на ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту.