Газопровод из России в Монголию и Китай может начать работу в 2027-2028 годах

УЛАН-БАТОР, 26 января. /ТАСС/. Газопровод "Союз Восток", который проведут из России в Монголию и Китай, может начать работу в 2027-2028 годах. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан.

"В целом начало строительства [газопровода] запланировано на 2024 год. Дата полного ввода в эксплуатацию предварительно запланирована на 2027-2028 годы", - цитирует его агентство МОНЦАМЭ.

По его словам, сейчас стороны собираются приступить к детальному планированию и картографированию проекта. Данный процесс займет полтора года.

Как отметил Сайнбуянгийн Амарсайхан, стороны планируют подписание трехстороннего соглашения между Россией, Китаем и Монголией по сотрудничеству в области данного газопровода.

Ранее директор компании специального назначения "Газопровод Союз Восток" Евгений Асеев сообщил агентству МОНЦАМЭ, что для строительства газопровода наймут 12 тыс. рабочих, из них 20% - из Монголии. При этом долю монгольских рабочих на строительстве планируется увеличить до 50%.

25 января Сайнбуянгийн Амарсайхан и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали протокол по завершению технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства газопровода "Союз Восток". Газопровод пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза. ТЭО проекта строительства газопровода "Союз Восток" включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат.