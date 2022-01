OR Group запускает сервис целевых займов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Микрокредитная компания (МКК) "Арифметика", входящая в ОR Group (ранее "Обувь России") запускает сервис целевых займов "Дели на части". Об этом говорится в сообщении компании.

"МКК "Арифметика", входящая в OR Group и специализирующаяся на микрофинансовой деятельности, запускает собственный BNPL-сервис (Buy Now Pay Later, купи сейчас - плати потом), который будет развивать под отдельным брендом "Дели на части", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, новый сервис реализован в формате целевых займов на приобретение товаров, он позволит покупателям оплачивать товар по частям в течение нескольких месяцев. МКК "Арифметика" будет подключать к сервису партнеров из числа розничных сетей и интернет-магазинов. Компания планирует, что в среднесрочной перспективе целевые займы займут порядка 35-40% в портфеле.

Ранее МКК "Арифметика" была представлена только в сегменте нецелевых среднесрочных займов. Как пояснили в компании, сервис "Дели на части" начал работу в тестовом режиме осенью 2021 года в офлайн-точках продаж, которыми управляет OR Group, - сетях магазинов Westfalika, EmiliaEstra, Lisette, Rossita и "Пешеход"; и уже показал свою востребованность. Так, доля покупок с использованием сервиса в декабре 2021 года составила 47%.

"Спрос на целевые займы будет дальше расти, что связано, с одной стороны, с изменениями в покупательском поведении. Аудитория, на которую рассчитан такой продукт, ценит простые, удобные, понятные сервисы, которые позволяют быстро совершать покупки и приобретать необходимые услуги без переплаты. Другой фактор, который будет оказывать влияние на рынок, - рост электронной торговли и внедрение новых технологий. В рамках реализации проекта мы планируем наращивать пул партнеров, которые будут подключаться к сервису, за счет чего мы расширим целевую аудиторию и клиентскую базу", - прокомментировал директор МКК "Арифметика" Игорь Родюшкин, слова которого приводятся в сообщении.

Оформить покупку можно на срок от одного до 12 месяцев. Среди партнеров будут розничные сети и онлайн-магазины.

О компании

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 7 591 объект в 308 городах России. В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,6 млрд рублей, EBITDA - 2,3 млрд рублей.