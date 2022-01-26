Redwings запускает прямые авиарейсы из Махачкалы в узбекский город Фергану

МАХАЧКАЛА, 26 января./ТАСС/. Авиакомпания Redwings 8 февраля запускает прямое авиасообщение из Махачкалы в узбекский город Фергану. Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по вторникам, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

"С 8 февраля 2022 года авиакомпания Redwings запускает авиасообщение с Ферганой. Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по вторникам",- сказал собеседник агентства.

По его словам, для полетов предусмотрены комфортабельные самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 человек.

"Согласно расписанию, <...> вылет из Махачкалы в 12:00 мск с прибытием в Фергану в 17:05 по местному времени (длительность полета 3 часа 35 минут), вылет из Ферганы в 18:35 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 20:10 мск (время полета 3 часа 05 минут)", - добавил представитель аэропорта.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, всем пассажирам, прибывающим в Узбекистан (включая граждан государства), за исключением детей до 2 лет, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не ранее 48 часов до прибытия. "Кроме того, по прилете в Узбекистан пассажирам необходимо сдать экспресс-антиген тест за свой счет (примерная стоимость 55 000 сум - около 400 рублей)", - заключил представитель аэропорта.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели.