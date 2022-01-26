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Патрушев 27 января поучаствует в запуске проекта по созданию цифровой верфи в Карелии

Появление этого проекта обусловлено применением новых технологий, в числе которых автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 27 января посетит Петрозаводск, сообщает в среду пресс-служба аппарата Совбеза.

"На территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода Патрушев примет участие в церемонии начала реализации проекта строительства цифровой верфи в рамках глубокой модернизации завода", - говорится в сообщении.

Проект "Цифровая верфь" - первый такой опыт в отечественном судостроении. Его появление обусловлено применением новых технологий, в числе которых автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. После модернизации на предприятии будет автоматизировано большинство производственных процессов - конструирование, проектирование, сборка, управление и учет, что ускорит выпуск продукции, удешевит проекты и минимизирует возможные ошибки.

Проект реализуется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, решением Совета безопасности и госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКарелия
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