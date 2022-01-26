МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Росреестр подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому публично-правовую компанию "Роскадастр" планируется создать до 1 сентября 2022 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Создать публично-правовую компанию "Роскадастр" путем преобразования акционерного общества "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации" <…> до 1 сентября 2022 года", - говорится в проекте постановления.

Согласно документу, к этой дате новая компания должна пройти государственную регистрацию. А до 1 января 2023 года к ней должны быть присоединены "Роскартография", Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных и Федеральная кадастровая палата.

Проект постановления также предлагает утвердить положение о наблюдательном совете, правила назначения генерального директора и устав компании. Предполагается, что генеральный директор "Роскадастра" будет назначаться на пять лет правительством России по представлению руководителя Росреестра. Сама же компания создается без ограничения срока ее деятельности. Учредителем будет является Российская Федерация.

Закон о создании публично-правовой компании "Роскадастр" был принят в конце 2021 года. В Росреестре отмечали, что новая компания будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и исследовательской деятельностью. Роскадастр станет оператором информационных систем Росреестра.

По мнению Росреестра, объединение четырех организаций в публично-правовую компанию позволит сократить сроки оказания услуг, увеличить количество услуг ведомства в электронном виде и повысить эффективность использования земельных ресурсов и вовлечение территорий для строительства жилья.