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В правительстве подчеркнули важность ускоренного развития газового комплекса Дагестана

На финансирование программы догазификации в этом году направят свыше 900 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак на совещании штаба по газификации Дагестана подчеркнул важность развития газового комплекса региона, которое позволит выйти на общий уровень субъектов России. В этом году более 2 тыс. домов внесены в перечень плана догазификации, на эти цели планируют направить 900 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Это очень важно для Дагестана, причем важен вопрос не только догазификации республики, но и в целом развития газового комплекса наряду с решением других проблем ТЭК и ЖКХ. Потому что этот прорывной проект даст нам возможность не только догазифицировать районы, но и выйти на общий уровень субъектов России, от которого мы сегодня катастрофически отстаем", - цитирует пресс-служба Новака.

В регионе утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации населенных пунктов, куда в этом году включены 2 046 домовладений. На финансирование программы догазификации, по словам исполнительного директора компании "Газпром газораспределение Дагестан" Олега Чиглинцева, в этом году направят свыше 900 млн рублей.

Темпы догазификации домовладений граждан, по мнению руководителя субъекта Сергея Меликова, на сегодняшний день нельзя назвать удовлетворительными. Причинами данного положения являются проблемы износа и нехватки мощностей газораспределительных сетей, неурегулированность вопросов определения собственников части объектов, незавершенность процесса консолидации объектов газового хозяйства и многие другие. Глава региона заявил, что лично возглавит объединенный оперативный штаб по догазификации и ЖКХ, будут образованы две рабочие группы, которые возглавят министр энергетики и министр строительства региона.

Ранее Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ускоренной реализации проектов газоснабжения на территории всех населенных пунктов, расположенных на территории Дагестана.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияДагестан
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