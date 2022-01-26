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СМИ: на северо-западе Китая обнаружили более 88 млн тонн нефти

Новые разведанные запасы месторождения также включают 29 млрд куб. м природного газа

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Китайская нефтегазовая компания Sinopec обнаружила на месторождении Шуньбэй на северо-западе Китая дополнительные запасы нефти объемом 88 млн тонн. Об этом сообщила в среду газета "Хуаньцю шибао" со ссылкой на представителей нефтегазовой компании.

Уточняется, что новые разведанные запасы месторождения включают до 88 млн тонн нефти и 29 млрд куб. м природного газа.

На месторождении Шуньбэй пробурили две разведочные скважины. В настоящий момент их суточная производительность составляет около 2 тыс. тонн углеводородов в день.

Нефтегазовое месторождение Шуньбэй расположено в центральной части Таримского нефтегазоносного бассейна на границе округов Аксу и Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района. Глубина залегания ресурсов здесь составляет около 8 тыс. метров. По состоянию на 2021 год объем разведанных запасов нефти на месторождении Шуньбэй составлял более 130 млн тонн.

Sinopec - крупнейший поставщик нефти и нефтехимической продукции и второй по величине производитель нефти и газа в Китае, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания и третья по величине химическая компания в мире. По общему количеству заправок корпорация занимает второе место в мире.

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