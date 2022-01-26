Путин заявил, что власти РФ уделяют приоритетное внимание макроэкономической стабильности

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Поддержание макроэкономической стабильности в России остается приоритетом для властей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с главами ведущих итальянских компаний.

"Полагаем, что ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание", - заявил глава государства.

"Вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах", - заметил Путин. По его оценке, "это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики".