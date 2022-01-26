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Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%

Безработица в РФ "держится на историческом минимуме - 4,3%", отметил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам 2021 года оценивается примерно в 4,5%.

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"Согласно оценкам по итогам минувшего года, рост ВВП составит примерно 4,5%", - сказал российский лидер на встрече с главами ведущих итальянских компаний в среду.

По его данным, безработица в РФ "держится на историческом минимуме - 4,3%". "Действующими в нашей стране компаниями активно используются самые разнообразные механизмы поддержки. Они пользуются этим, потому что мы им предлагаем - и нашим, и зарубежным партнерам", - отметил Путин.

Президент напомнил, что "зарубежные корпорации, локализовавшие производство на территории России, получают дополнительные льготы, могут пользоваться налоговыми преференциями в особых экономических зонах, работать на основе специальных инвестиционных контрактов". Глава государства обратил внимание и на то, что "в середине текущего года вступит в силу льготный порядок оформления вида на жительство для иностранных инвесторов".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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