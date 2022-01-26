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Путин заявил, что Россия к 2035 году может стать одним из крупнейших экспортеров водорода

Президент добавил, что концепция развития водородной энергетики уже реализуется

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия к 2035 году может стать одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с итальянским бизнесом.

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"Россия располагает значительными ресурсами и технологическими возможностями, которые имеем в виду использовать для развития зеленой энергетики. В ближайшие годы начнут осуществляться пилотные проекты по производству водорода с низким уровнем выбросов парниковых газов и его применением в энергетике, транспорте, промышленности", - рассказал он.

Путин добавил, что уже реализуется концепция развития водородной энергетики. "И Россия может стать к 2035 году одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода", - добавил он.

В целом же, по словам президента, за последнее время Россия предприняла ряд важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики. "Планируем - вы наверняка слышали об этом, я тоже уже говорил - выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, одновременно сохраняя устойчивый экономический рост", - сообщил он.

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