Биржевые цены на авиакеросин, летний и межсезонный дизель обновили максимум

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Биржевые цены на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин), а также на летнее и межсезонное дизельное топливо по итогам торгов в среду снова обновили рекордные высокие значения. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля по территориальному европейскому индексу выросла за день на 1,3% и достигла 55,66 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд второй день подряд. Стоимость межсезонного дизеля увеличилась на 0,8%, до 57,5 тыс. рублей за тонну. С 19 января его цена ежедневно обновляет рекордные значения.

Стоимость авиакеросина также преодолела максимум - этот вид топлива подорожал на 0,9%, до 61,44 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой рекорд по авиакеросину был зафиксирован 17 января (60,88 тыс. рублей за тонну). При этом с 18 по 25 января биржевая цена авиакеросина в европейской части России не рассчитывалась. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся на менее трех базисах поставки топлива.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,3%, до 51,596 тыс. рублей за тонну. В то же время бензин Аи-95 подорожал на 0,03%, до 55,18 тыс. рублей за тонну. Стоимость зимнего дизеля увеличилась на 0,3%, до 61,71 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - уменьшилась на 1%, до 28,69 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросли в цене на 12,5%, до 30,19 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, биржевая цена этого вида топлива уменьшилась на 4,4%, до 24,33 тыс. рублей за тонну.