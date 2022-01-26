Путин: власти РФ предпринимают меры, чтобы зарубежный бизнес чувствовал себя комфортно

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Власти России заинтересованы в том, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя в РФ максимально комфортно, заверил президент РФ Владимир Путин.

"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские, бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно", - сказал глава государства на встрече с главами ведущих итальянских компаний в среду.

Он заверил, что в РФ "на системной основе принимаются меры для улучшения делового и инвестиционного климата".

"Большую роль в этом плане играет Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России, который уже 26 лет занимается совершенствованием условий предпринимательства", - считает президент.

Путин также обратил внимание на то, что "в России регулярно проходят многочисленные экономические форумы: это и Петербургский, и Восточный, международная выставка "Иннопром" в Екатеринбурге и другие". "Итальянские компании традиционно активно участвуют в их работе. В прошлом году на полях Петербургского форума была организована специальная сессия российско-итальянского бизнес-диалога, а на "Иннопроме" Италия выступила в качестве страны-партнера", - напомнил глава российского государства.