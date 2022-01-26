Совкомбанк выдал кредиты малому и среднему бизнесу на 4,9 млрд рублей в рамках ФОТ 3.0

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совкомбанк выдал 4,9 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) по программе льготного кредитования бизнеса ФОТ 3.0, и согласно предварительным итогам, подведенным сегодня в Минэкономразвития РФ, вошел в топ-5 банков, выдавших в рамках второго этапа программы наибольшее количество кредитов. Об этом говорится в сообщении банка.

"Второй этап программы ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября 2021 года как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. За два месяца действия программы представители бизнеса получили в Совкомбанке более 1 000 кредитов на общую сумму порядка 4,9 млрд рублей", - отмечает пресс-служба кредитной организации.

Сообщается, что среди получателей льготных кредитов больше всего компаний, представляющих сферу общественного питания, а также туризма и оказания бытовых услуг населению. По словам старшего вице-президента - управляющего директора по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислава Монова, программа пользовалась большим спросом у предпринимателей. "В период реализации второго этапа динамика выдач фактически в два раза превышала аналогичный показатель во время действия первой фазы программы", - сказал он.

Программа ФОТ 3.0 была запущена в начале 2021 года как вспомогательный инструмент для сохранения рабочих мест в самых пострадавших в период кризиса отраслях экономики. Максимальный срок кредита по программе - один год, максимальный размер ставки - 3%. Размер кредита зависит от количества сотрудников, работающих в компании, но не может превышать 500 млн рублей. Главное условие предоставления кредита - сохранение компанией 90% рабочих мест. Программа была рассчитана, прежде всего, на представителей малого и среднего бизнеса, но и крупные компании, работающие в одной из пострадавших отраслей, также могли ею воспользоваться.

Первый этап программы ФОТ 3.0 длился с 9 марта по 1 июля 2021 года. Правительство РФ с 1 ноября 2021 года возобновило действие программы для компаний из пострадавших отраслей, а также расширило список таких отраслей. Для МСП было выделено 17 отраслей, для крупных компаний - 6. Всего в реализации программы ФОТ 3.0 приняли участие 35 банков.