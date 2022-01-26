Экспорт мясной продукции Ставрополья в 2021 году увеличился на 15%

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Ставрополье в 2021 году увеличило экспорт мясной продукции на 15% - до 81 тыс. тонн. Мясо птицы экспортировалось в 26 стран, свинина и говядина - в Южную Осетию, сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В 2021 году Ставрополью удалось нарастить экспорт мясной продукции на 15%, в денежном выражении текущий экспорт составил $146,3 млн, или более 81 тыс. тонн. Основной прирост отмечается по мясу птицы и говядине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные внешнеэкономические партнеры Ставрополья по экспорту мяса - Китай, Саудовская Аравия, Украина. Мясо птицы за прошлый год экспортировалось в 26 стран мира. Свинина и говядина - только в Южную Осетию.

"За счет регионального проекта "Экспорт продукции АПК (Ставропольского края)" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" на Ставрополье продолжается развитие экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Наш регион выполняет задачу по увеличению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса", - отметил замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко, слова которого приводятся в сообщении.