Путин: Москва посоревнуется с Римом за право провести "Экспо-2030"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил итальянских бизнесменов, что Москва посоревнуется с Римом за право принять в 2030 году международную выставку "Экспо".

"Российская столица, Москва, выдвинула свою кандидатуру на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030". Мы знаем, конечно, что Рим также является городом-кандидатом", - констатировал глава государства на встрече с главами ведущих итальянских компаний в среду. Он напомнил, что при этом Италия уже проводила такие мероприятия, "становилась хозяйкой Всемирной универсальной выставки". "Наша страна никогда этого не делала, хотя принимает участие на протяжении 170 лет, является неизменным участником международного выставочного движения, была представлена на первой "Экспо" в Лондоне в 1851 году", - обратил внимание Путин.

"Мы посоревнуемся с вами! Посоревнуемся!" - пообещал президент РФ, обращаясь к итальянским бизнесменам.

Россия первой официально подала в апреле заявку на проведение "Экспо-2030" в Москве. В июне стало известно о подаче заявки южнокорейским Пусаном. 7 октября Италия выдвинула Рим, также на проведение "Экспо" претендует Украина.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. Голосование в рамках генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.