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Запасы угля на ТЭС Украины за неделю выросли почти на 5%

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль ранее заверил, что страна спокойно пройдет отопительный сезон даже в случае серьезных морозов

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Запасы угля на ТЭС Украины за минувшую неделю увеличились на 4,7% и достигли 713,4 тыс. тонн. Об этом сообщили в среду в Министерстве энергетики Украины.

"Запасы угля на ТЭС Украины в период с 17 по 24 января 2022 года увеличились на 4,7% (на 31,9 тыс. тонн) - до 713,4 тыс. тонн", - говориться в сообщении.

По данным ведомства, запасы угля по состоянию на 25 января почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее (455,3 тыс. тонн). При этом запасы угля на ТЭС компании ДТЭК за неделю выросли на 49 тыс. тонн - с 499 до 548 тыс. тонн. На станциях государственной компании "Центрэнерго" запасы сократились на 2,4 тыс. тонн - с 129,3 до 126,9 тыс. тонн. На Славянской ТЭС "Донбассэнерго" запасы за неделю упали на 28% - с 53,3 до 38,4 тыс. тонн.

В понедельник глава правительства Украины Денис Шмыгаль заверил, что страна спокойно пройдет отопительный сезон даже в случае серьезных морозов.

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