ТАСС, 26 января. Доходы бюджета Саратовской области на 2022 год увеличатся более чем на 2,5 млрд рублей за счет увеличения целевых средств из федерального бюджета и от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Деньги планируется направить на модернизацию школьных систем, капремонт образовательных учреждений, дорог и другие цели, соответствующее решение приняли депутаты Саратовской областной думы в двух чтениях на очередном заседании.

По данным табло облдумы, которое было представлено онлайн, законопроект поддержали 29 депутатов, пять человек проголосовали против.

"За счет увеличения целевых средств и федерального бюджета и от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" доходы областного бюджета на 2022 год возрастут в целом на 2 млрд 536,3 млн рублей. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 25 декабря 2021 года бюджету области предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 961,1 млн рублей", - рассказала на заседании исполняющая обязанности министра финансов области Ирина Бегинина.

Капитальный ремонт проведут в 19 школах, определенных Минпросвещения РФ, в 13 муниципалитетах. На капитальный ремонт автоподъезда и дорог в Ершовском, Балаковском районах и в Саратове планируется направить 809 млн рублей - это иные межбюджетные трансферты, выделенные правительством РФ.

За счет средств госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" на сумму 772,9 млн рублей и софинансирования из областного бюджета в 15,8 млн рублей выделят субсидии местным бюджетам на переселение жителей из аварийного жилья. По данным Бегининой, расходы бюджета также увеличатся в целом на 4 млрд 259,5 млн рублей. Расходы планируется произвести за счет остатков средств на едином счете областного бюджета на 1 января этого года. На обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан планируется направить 1 млрд 40,3 млн рублей. Также деньги будут направлены на приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы и расходных материалов к ним, соцвыплаты на обустройство предоставленного жилья детей-сирот и детей без попечения родителей, работы по лесовосстановлению и другие.

Изначально планировалось, что доходы областного бюджета на 2022 год составят 126,4 млрд рублей, расходы - 134,4 млрд рублей, а дефицит - 8 млрд рублей.