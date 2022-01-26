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Доходы бюджета Саратовской области на 2022 год увеличатся более чем на 2,5 млрд рублей

Деньги планируется направить на модернизацию школьных систем, капремонт образовательных учреждений, дорог

ТАСС, 26 января. Доходы бюджета Саратовской области на 2022 год увеличатся более чем на 2,5 млрд рублей за счет увеличения целевых средств из федерального бюджета и от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Деньги планируется направить на модернизацию школьных систем, капремонт образовательных учреждений, дорог и другие цели, соответствующее решение приняли депутаты Саратовской областной думы в двух чтениях на очередном заседании.

По данным табло облдумы, которое было представлено онлайн, законопроект поддержали 29 депутатов, пять человек проголосовали против.

"За счет увеличения целевых средств и федерального бюджета и от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" доходы областного бюджета на 2022 год возрастут в целом на 2 млрд 536,3 млн рублей. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 25 декабря 2021 года бюджету области предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 961,1 млн рублей", - рассказала на заседании исполняющая обязанности министра финансов области Ирина Бегинина.

Капитальный ремонт проведут в 19 школах, определенных Минпросвещения РФ, в 13 муниципалитетах. На капитальный ремонт автоподъезда и дорог в Ершовском, Балаковском районах и в Саратове планируется направить 809 млн рублей - это иные межбюджетные трансферты, выделенные правительством РФ.

За счет средств госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" на сумму 772,9 млн рублей и софинансирования из областного бюджета в 15,8 млн рублей выделят субсидии местным бюджетам на переселение жителей из аварийного жилья. По данным Бегининой, расходы бюджета также увеличатся в целом на 4 млрд 259,5 млн рублей. Расходы планируется произвести за счет остатков средств на едином счете областного бюджета на 1 января этого года. На обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан планируется направить 1 млрд 40,3 млн рублей. Также деньги будут направлены на приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы и расходных материалов к ним, соцвыплаты на обустройство предоставленного жилья детей-сирот и детей без попечения родителей, работы по лесовосстановлению и другие.

Изначально планировалось, что доходы областного бюджета на 2022 год составят 126,4 млрд рублей, расходы - 134,4 млрд рублей, а дефицит - 8 млрд рублей.

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РоссияСаратовская область
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