В Подмосковье открыли завод по переработке 500 тыс. тонн отходов в год

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий завод "Нева" мощностью 500 тыс. тонн отходов в год и глубиной извлечения вторсырья до 75% открыт в Московской области, под Солнечногорском. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Это уникальное предприятие высочайшего уровня, для его строительства задействованы три источника финансирования: федеральные средства РЭО, частные инвестиции регионального оператора компании "Эколайн" и средства бюджета Московской области. Отмечу, что на предприятии применены самые современные технологии сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО), они позволят достичь небывалой ранее глубины переработки отходов - до 75% от поступающего объема отходов пойдет на вторичную переработку. Еще одним преимуществом реализации данного проекта, является ликвидация старой мусорной свалки, расположенной рядом с предприятием, она долгие годы беспокоила жителей, теперь этот вопрос решен, кстати, аналогичный положительный опыт мы имели в Егорьевске и Зарайске", - заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, чьи слова приводятся в сообщении.

Строительство предприятия было начато в январе 2021 года. Автоматизация завода составляет 83%, это максимальный показатель в отрасли на сегодняшний день, оборудование соответствует высоким международным стандартам. Разработку, производство и наладку оборудования выполнила компания "Экомашгрупп", при этом 78% оборудования произведено в России. РЭО вложил в проект 1,6 млрд рублей в виде облигационного займа, а общий объем инвестиций составил 7,2 млрд рублей.

"В 2021 году правительство одобрило РЭО такую меру поддержки, как облигационный заем. Всего по этой программе мы профинансировали пять проектов в трех регионах на сумму 6,167 млрд рублей. И комплекс переработки отходов (КПО) "Нева" - один из них", - добавил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, отметив, что облигационный заем для реализации проекта выдан сроком на восемь лет со ставкой 3%. По его словам, только в прошлом году в Подмосковье были введены в эксплуатацию 10 объектов по обращению с ТКО.

Как будет работать завод

На КПО "Нева" до 75% отходов будет идти на утилизацию: выборка вторсырья на переработку - до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт - до 30%. В технологической цепочке самое современное автоматическое оборудование: барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы для отбора немагнитных (цветных) металлов, оптические сканеры для выборки разных видов пластика и макулатуры. На предприятии впервые в России применен тоннельный способ компостирования в закрытом здании. Технология предусматривает ускоренное перегнивание органики в техногрунт.

"На сухой полигон будет поступать всего четверть от общего объема отходов. Это будут только неперерабатываемые инертные фракции. В процессе многоэтапной автоматической сортировки они будут очищены от органики, спрессованы и упакованы. Без агрессивной органики отсутствуют процессы гниения, практически не образуется фильтрат, неприятный запах, нет развеивания легкого мусора", - рассказали в пресс-службе.