Госдума приняла закон о корректировке механизма технологического присоединения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает корректировку механизма технологического присоединения с постепенным переходом на полную компенсацию затрат сетевым компаниям на осуществление технологического присоединения заявителей с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт. Закон, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "Об электроэнергетике".

Предусматривается, что с 1 июля 2022 года размер включаемой в состав платы за техприсоединение таких устройств инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

По решению органа исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов размер включаемой в состав за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства может быть уменьшен при условии компенсации сетевой организации разницы за счет средств бюджета субъекта РФ. За правительством РФ остается право определять размер платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт, а также до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

С уже подключенных потребителей снимается обязанность оплачивать затраты сетевых организаций с подключением новых потребителей (в составе конечных цен на электрическую энергию), а также закрепляются подходы по установлению платы за технологическое присоединение на экономически обоснованном уровне. Для граждан, имеющих право на льготы от государства, предусматривается льготный порядок технологического присоединения к электрическим сетям.

Предусматривается снятие запрета на включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры начиная с 1 июля 2024 года.

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.