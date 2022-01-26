Акции "ОR Group" росли более чем на 40% на запуске сервиса целевых займов "Дели на части"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стоимость акций "ОR Group" (ранее "Обувь России") в ходе торгов на Московской бирже росла на 40,48% - до 10,48 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 14:30 мск.

Акции дорожают на новости о запуске Микрокредитной компанией (МКК) "Арифметика", входящая в ОR Group и специализирующаяся на микрофинансовой деятельности, сервиса целевых займов "Дели на части".

К 15:00 мск акции компании замедлили рост до 10,02 руб. (+34,32%).

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 7,591 тыс. объектов в 308 городах России. В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по МСФО, в 2020 году выручка составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,6 млрд рублей, EBITDA - 2,3 млрд рублей.