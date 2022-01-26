БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок. Об этом, как передает агентство DPA , сообщила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

По информации агентства, политик объявила о таком шаге на заседании комитета Бундестага по обороне.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

"В Польше и других восточноевропейских странах многие задаются вопросом, в какую игру, собственно говоря, играет Германия в украинском конфликте", - заявил ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству DPA. Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Как отметили в оборонном ведомстве ФРГ, процесс проверки поставок гаубиц пока продолжается.