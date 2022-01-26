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Суд ЕС аннулировал наложенный Еврокомиссией на Intel штраф в €1 млрд

Анализ, проведенный Еврокомиссией, является неполным, отметил суд

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Суд Европейского союза отменил штраф Еврокомиссии (ЕК) на сумму €1,06 млрд в отношении американской компании Intel, наложенный в 2009 году за препятствование свободной конкуренции путем предложения компенсационных скидок производителям компьютеров. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.

"Анализ, проведенный Еврокомиссией, является неполным и не позволяет установить в соответствии с требуемым правовым стандартом, что рассматриваемые скидки могли оказывать негативное влияние на конкуренцию", - отмечается в документе.

Еврокомиссия в 2009 признала Intel виновной в блокировании доступа компании AMD на европейский рынок путем предоставления значительных скидок производителям компьютеров на свою продукцию. Intel тогда также обвинили в подкупе продавцов техники за отказ от продаж компьютеров с чипами AMD. Компания не согласилась с решением ЕК и пыталась обжаловать его, однако в 2014 году суд ЕС признал штраф законным.

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