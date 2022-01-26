Дума ввела штрафы для операторов связи за услуги по переводу денег нелегальным казино

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем чтении законопроект об административных штрафах для операторов связи, платежных агентов и банков за предоставление услуг по переводу денежных средств нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Согласно принятому закону, нарушение платежным агентом или оператором связи установленного законодательством в сфере регулирования азартных игр и лотерей, а также деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ "требования не осуществлять прием платежей, а также запрета на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора" на денежные переводы повлечет штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В рамках действующего законодательства Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет перечень организаторов незаконных онлайн-лотерей и азартных игр в интернете. Их деятельность в России запрещена с 2007 года (исключение составляет работа букмекерских контор и тотализаторов). Переводы денежных средств, в том числе трансграничные, в пользу организаторов незаконных азартных игр запрещены с 2018 года.

В России также действует закон, в соответствии с которым ФНС получила право инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.