"Галополимер" модернизирует цех на заводе в Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. "Галополимер Кирово-Чепецк" в ближайшие три года планирует вложить 300 млн рублей в модернизацию цеха, где в ноябре 2021 года произошла утечка фтороводорода, сообщается в среду на сайте Законодательного собрания Кировской области после заседания комитета по экологии.

"Слово было предоставлено директору предприятия Алексею Сорокожердьеву. Он сообщил, что в цехе, где произошла авария, запланирована программа модернизации и технического перевооружения, в которую в течение ближайших трех лет будет вложено более 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александр Копосов сообщил, что причиной происшествия стали несколько недостатков технического и организационного характера. Предприятию был назначен штраф в 500 тыс. рублей, который уже оплачен. Также в отношении "Галополимер Кирово-Чепецк" и четырех должностных лиц предприятия были возбуждены дела об административном правонарушении.

О выбросе фтороводорода

По данным администрации Кирово-Чепецка, 12 ноября в 11:50 в цехе 144 на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" произошел выброс фтороводорода, который был локализован в течение часа службами МЧС на промплощадке. По данным ведомства, опасности для населения не было, никто не пострадал. В ЕДДС Кирово-Чепецка сообщали, что облако не вышло за пределы границ завода, превышений ПДК не было обнаружено.

Фтороводород - это бесцветный токсичный газ (при стандартных условиях) с резким запахом, при температуре ниже 19,9 градуса - бесцветная подвижная летучая жидкость. Фтористый водород применяют для получения криолита, фтористых производных урана, фреонов, фторорганических веществ, матового травления силикатного стекла.

Группа компаний "Галополимер" - один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, поставляющий на мировой рынок 9% всего вырабатываемого объема, российский изготовитель фторопластов и изделий из них. В состав группы компаний "Галополимер" в том числе входит ООО "Галополимер Кирово-Чепецк".