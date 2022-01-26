В РФ начали следить за линиями электропередачи с помощью спутниковой связи

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Испытания программно-аппаратного комплекса (ПАК) мониторинга линий электропередачи "Гонец-импульс" стартовали в двух регионах России - Свердловской области и Чеченской Республике. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Спутниковая система "Гонец" в среду.

В компании уточнили, что решение о начале опытно-промышленной эксплуатации ПАК "Гонец-импульс" в Свердловской области было принято ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" ("Россети Урал") в конце 2021 года.

"В январе 2022 года заработали три комплекса, которые за первые несколько суток работы показали успешные результаты: все данные о состоянии электросетей передаются вовремя и в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

Также сейчас завершается тестирование комплекса в Чечне. Оно проходило по решению регионального министерства экономического, территориального развития и торговли. "Тестирование нового комплекса показало высокие результаты, в ближайшее время оборудование будет установлено на линии электропередачи", - добавили в компании.

В декабре в АО "Спутниковая система "Гонец" сообщили ТАСС о разработке программно-аппаратного комплекса для мониторинга высоковольтных линий электропередачи. Комплекс включает спутниковый терминал, датчики, компьютер и солнечную панель. Предполагается, что он сможет осуществлять мониторинг линий, записывать данные, проводить их первичную обработку и передавать на сервер. Связь осуществляется при помощи спутникового канала связи "Гонец".