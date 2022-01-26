ЕАБР до 2026 года планирует вложить в экономику Казахстана почти $4 млрд

НУР-СУЛТАН, 26 января. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) в ближайшие четыре года планирует инвестировать в казахстанскую экономику не менее $3,9 млрд. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана по итогам встречи главы ведомства Каирбека Ускенбаева с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым.

По словам главы банка, эксперты финансового института прогнозируют высокую динамику экономического роста республики. "В этой связи ЕАБР заинтересован в участии при реализации ряда проектов, в том числе направленных на формирование транспортных коридоров "Север - Юг", "Европа - Западный Китай", создание единой товаропроводящей сети и модернизацию водно-энергетического комплекса Центральной Азии. В целом банк намерен инвестировать в экономику Казахстана не менее $3,9 млрд до 2026 года", - следует из сообщения.

Говоря об активной роли ЕАБР в развитии инфраструктурных объектов Казахстана, Ускенбаев отметил важность реализации проектов в сфере обрабатывающей промышленности, инфраструктуры городов и дальнейшего развития транзитно-транспортного потенциала страны.

"ЕАБР предложено принять участие в таких актуальных для Казахстана проектах, как строительство и реконструкция 53 региональных канализационных очистных сооружений, комплексная реконструкция сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в городах Актау и Павлодар", - рассказали в ведомстве.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики своих участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящий момент участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.