Якушев: на Урале учли просьбу отказаться от допограничений бизнеса при режиме QR-кодов

ТАСС, 26 января. Губернаторы регионов Уральского федерального округа (УрФО) учли предложение отказаться от дополнительных ограничений для бизнеса при действующей системе QR-кодов. Об этом говорится в письме полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева в адрес бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.

В конце декабря прошлого года Титов предложил рекомендовать властям субъектов отказаться от избыточных санитарных ограничений для бизнеса, если в регионе уже введен режим QR-кодов. Речь шла о дополнительных ограничениях в виде уменьшения заполняемости залов, сокращения режима работы и т.д.

"Ваше обращение мною доведено до губернаторов субъектов РФ, находящихся в пределах Уральского федерального округа, обсуждено на совещаниях с регионами", - отмечается в письме Якушева, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как указал полпред президента, практика совмещений режима QR-кодов и дополнительных ограничений в IV квартале 2021 года возникла в некоторых регионах УрФО: в Ямало-Ненецком автономном округе одновременно с QR-кодами ограничили заполняемость объектов общепита и кинотеатров, в Курганской области - кинотеатров, в Ханты-Мансийском автономном округе - объектов общепита в ночное время. Сейчас в Свердловской области принято решение о дальнейшем посещении таких объектов без предъявления QR-кодов, отметил в своем письме Якушев.

"Дальнейший объем ограничительных мер и период их действия будет, безусловно, зависеть от параметров распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе ее штамма "омикрон". Вместе с тем при введении таких мер регионами анализируются возможные негативные сценарные последствия для осуществления предпринимательской деятельности и принимаются решения, целесообразные и адекватные санитарно-эпидемиологической ситуации", - добавляется в письме.