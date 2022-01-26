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В Италии считают, что ситуация вокруг Украины может дестабилизировать рынок зерновых

Президент итальянской сельскохозяйственной ассоциации "Конфагрикольтура" Массимилиано Джансанти отметил, что Россия и Украина являются одними из основных экспортеров зерновых в мире

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины может негативно сказаться на мировом рынке зерновых. С такими оценками в среду выступил президент итальянской сельскохозяйственной ассоциации "Конфагрикольтура" Массимилиано Джансанти.

"Растущая тревожная напряженность между Российской Федерацией и Украиной может дестабилизировать международный рынок зерновых, - говорится в его заявлении. - Россия и Украина являются одними из основных экспортеров зерновых в мире. В целом экспорт двух стран в прошлом году составил около 44 млн тонн".

Вместе с этим, как отметил Джансанти, "Европейский союз будет защищен благодаря достаточному внутреннему производству".

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