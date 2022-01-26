ГД приняла в I чтении законопроект о создании информационной системы цифровых сервисов АПК

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК).

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре прошлого года. Как отмечали авторы инициативы, информационная система создается в целях формирования механизмов и правовых основ предоставления мер господдержки в сфере АПК в электронном виде. В частности, уверены в кабмине, нововведение "позволит обеспечить перевод в электронный вид <...> и повышение результативности мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства, а также сокращение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на представление отчетности и ее перевод в электронный вид".

Новая система цифровых сервисов также позволит информировать юридических и физических лиц о возможных мерах господдержки в сфере развития сельского хозяйства, формировать и рассматривать электронные заявки на предоставление таких мер, а также собирать отчетность по ним. Согласно законопроекту порядок создания, развития и ввода в эксплуатацию информационной системы установит правительство. Кроме того, кабмин определит перечень информации, которая войдет в систему, порядок ее получения и предоставления.

Как отметила в беседе с журналистами замглавы профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, законопроект актуален и востребован, учитывая "период модернизации и тотальной цифровизации". По ее словам, создание единой базы позволит более широкому кругу сельхозпроизводителей получать достоверную информацию о действующих мерах государственной поддержки. "Возможность подавать заявки на такие меры поддержки в электронном виде значительно ускорит процесс и облегчит жизнь производителям, а госорганам позволит оперативно получать отчетность по предоставляемым мерам поддержки", - подчеркнула Школкина.

При этом, отметила она, сегодня далеко не во всех населенных пунктах устойчиво работает интернет, в связи с чем важно не допустить случаев, при которых сельхозпроизводитель из-за отсутствия устойчивой интернет-связи не сможет, например, вовремя подать заявку на получение льготного кредита. "Эти вопросы мы отработаем с Минсельхозом ко второму чтению", - сообщила Школкина.