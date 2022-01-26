Липецкие производители молока по итогам 2021 года продали продукции на 16 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Производители молока в Липецкой области по итогам прошлого года реализовали продукцию более чем на 16 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что уже не первый год область является одним из лидеров в стране по надоям молока, а по объему производства сырого молока регион входит в 25 лучших в России. "Региональные переработчики молока отгрузили товаров и выполнили работ и услуг на сумму 16,4 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2020 году", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что в целом рентабельность производства молока сохраняется на уровне в 25,7%. "Кроме того, область находится на третьем месте в Центральном федеральном округе по объемам производства жидкого обработанного молока, а по производству молока для детского питания - на втором месте в стране", - заметил Артамонов.

По словам главы региона, молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства области. "Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции местной марки", - заключил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации напомнили, что в минувшем году в регионе построили новый молочный комплекс на 2 тыс. животных. "В этом году область начинает реализацию мер господдержки сектора в рамках стимулирующей субсидии, а также продолжит работу по технической модернизации предприятий, что позволит увеличивать объемы переработанного молока для производства высококачественной продукции", - заключили в пресс-службе.