Минвостокразвития считает, что Росатом должен координировать навигацию на Севморпути

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Компетенции Росатома достаточны для того, чтобы на его базе развивать координацию навигации Северного морского пути (СМП). Такое мнение высказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая в среду на "Правительственном часе" в Совете Федерации РФ.

В декабре 2021 года Чекунков предложил идею единого управления Северным морским путем, отметив, что это может повысить эффективность использования судоходной магистрали. На базе такой единой структуры, по его словам, могло бы осуществляться прогнозирование погодных, навигационных, ледовых условий, проводиться анализ, в том числе с применением космических данных, современных средств прогнозирования, нейронных сетей, больших данных.

"В части навигации, в части управления именно морской частью Северного морского пути, на наш взгляд, компетенции, которые накоплены у Росатомфлота (предприятие Росатома - прим. ТАСС), являются наиболее оптимальными для того, чтобы на базе этой структуры, на базе Росатома развивать координацию навигации по Севморпути", - сказал министр.

Росатом является единым инфраструктурным оператором СМП с декабря 2018 года, когда президент Владимир Путин подписал законопроект об управлении Северным морским путем. Госкорпорация получила право разрабатывать предложения по формированию госполитики в сфере развития и устойчивого функционирования СМП. Помимо этого, Росатом обязали заниматься созданием навигационных условий для точного и безопасного плавания судов в акватории СМП.

В январе нынешнего года на встрече с журналистами глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что, по его мнению, необходимо вернуться к обсуждению вопроса администрирования Северного морского пути, закрепив за госкорпорацией также право на выдачу разрешений на проход судов по нему. В настоящее время такие разрешения выдает Администрация СМП, подведомственная Минтрансу. Глава Росатома подчеркнул, что для эффективного функционирования СМП там необходимо работать в "одно окно".

Лихачев добавил, что на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова была достигнута договоренность провести в феврале-марте большую сессию по перераспределению обязанностей на Северном морском пути.