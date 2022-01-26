Крым получит в этом году 5,7 млрд рублей на содержание дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Крыма в 2022 году получат 5,7 млрд рублей на содержание дорог полуострова, сообщил в среду на совещании глава республики Сергей Аксенов.

"В общем на этот год на содержание [дорог] - 5,7 млрд рублей на Республику Крым. Этого более чем достаточно, чтобы все дороги по Крыму содержались в должном состоянии с точки зрения уборки, бордюрной грязи, барьерного ограждения, разметки и освещения", - сказал Аксенов.

Он добавил, что планы работ в каждом городе главы администраций должны составить вместе с представителями "Крымавтодора".

В конце декабря на ежегодной пресс-конференции Аксенов сообщал, что в 2022 году на ремонт и строительство дорог будет выделено около 8 млрд рублей. Кроме того, рекордные 4 млрд рублей планируется направить на содержание дорожной сети республики.