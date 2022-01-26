ЦБ заявил, что долгосрочные последствия пандемии в основном затронут управление персоналом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Долгосрочные последствия, связанные с коронавирусной инфекцией, коснутся в основном управления персоналом. Также пандемия скажется на финансовой устойчивости предприятий и поставках сырья. Таковы результаты опроса, проведенного Банком России в мае - июне 2021 года среди промышленных предприятий.

"Долгосрочные последствия в связи с COVID-19 коснутся в основном управления персоналом (отметили 77% предприятий), финансовой устойчивости (65%), поставок сырья и материалов (61%). Изменения бизнес-процессов в области корпоративной инфраструктуры и управления продажами будут носить менее масштабный характер - их планирует провести каждое второе предприятие", - говорится в аналитической записке регулятора.

Опрос показал, что кризис, связанный с пандемией, вызвал существенные долгосрочные изменения. "В новой реальности компании будут стремиться к пересмотру существующей бизнес-модели, которая будет направлена на снижение рисков, прежде всего, в области обеспечения безопасности сотрудников, обеспечения финансовой устойчивости предприятия и повышения надежности цепочек поставок, - отмечают авторы документа. - Соответствующие этим приоритетам изменения - такие, как увеличение расходов на защиту здоровья и безопасности сотрудников, увеличение ФОТ для удержания существующих кадров, повышение маржинальности продаж и увеличение нормы запасов, потребуют дополнительных издержек предприятий и могут выступать в качестве проинфляционных факторов".

По данным обследования, к середине 2021 года большинство опрошенных компаний (67%) вышло на докризисный уровень выручки. При этом только около трети предприятий (32%) полностью адаптировались к новым условиям. Основные ограничения были связаны с нарушением цепочек поставок сырья и материалов, с высокой неопределенностью ситуации при принятии стратегических решений и дефицитом квалифицированных кадров.