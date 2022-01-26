Архангельский ЦБК инвестирует 5,8 млрд рублей в природоохранные мероприятия в 2022 году

ТАСС, 26 января. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК, Новодвинск, Архангельская область) в 2022 году инвестирует в мероприятия в рамках программы повышения экологической эффективности 5,8 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба предприятия.

"В 2022 году АЦБК инвестирует в мероприятия программы повышения экологической эффективности 5,8 млрд. рублей. В рамках одобренной в феврале 2021 года Минпромторгом России Программы повышения экологической эффективности (далее - ППЭЭ) АО "Архангельский ЦБК" реализует в текущем году восемь из более чем 20 мероприятий природоохранного назначения", - указано в сообщении.

В течение 2022 года планируются установка нового водосберегающего оборудования в турбинном цехе ТЭС-1, модернизация цехов, в том числе ТЭС-3 и производства целлюлозы. В результате комбинатом прогнозируется сокращение удельного объема сточных вод на 11% или на 14 кубометров на тонну продукции.

В целом затраты на финансирование программы составляют 18,2 млрд рублей. Программа разработана для обеспечения повышения экологичности производств АЦБК, основной концепцией является техническое перевооружение производства для максимально возможного сокращения использования водных ресурсов, их повторное использование, а также сокращение объемов сброса сточных вод.

К 2023 году АЦБК планирует завершить работы, направленные на снижение выбросов в атмосферу серосодержащих соединений, доставляющих наибольшее беспокойство жителям ближайших населенных пунктов Архангельской области своим неприятным запахом.

Газификация и другие проекты

Среди мероприятий значится основной статусный проект АЦБК - газификация комбината, главной целью которого является изменение топливного баланса компании с увеличением доли использования менее углеродоемкого природного газа вместо каменного угля, сокращение сброса сточных вод в водоем в результате прекращения эксплуатации шлакозолоотвала, и за счет этого улучшение экологической обстановки. Этот проект планируется завершить в 2025 году. Затраты составят 4,2 млрд рублей.

К 2030 году комбинат планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северная Двина на 45-55%.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.